Candidatures | Prix de poésie 2024 Issigeac, 1 janvier 2024, Issigeac.

Issigeac Dordogne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-01

fin : 2024-02-29

L’Amicale laïque d’Issigeac convie tous les habitants de la Dordogne (et communes limitrophes) à participer au prix de poésie d’Issigeac, proposé dans le cadre du Printemps des poètes 2024.

Les participants sont invités à s’exprimer sur le thème « La Grâce ».

Deux natures d’écrits sont possible L’Ode ou le Vers libre, selon deux catégories : candidat au prix ou candidat anonyme, juste pour le plaisir d’écrire.

Vos demandes de participation sont à adresser par mail.

Date limite de dépôt des textes : 29 Février 2024

Poètes amateurs.

Plus de 15 ans..

Issigeac 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



