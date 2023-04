Marché artisanal de Noël Place du Château, 26 novembre 2023, Issigeac.

Célébrez Noël et le savoir-faire des artisans : 18 stands artisanaux divers et variés : décoration, gourmandises (chocolats, biscuits, pruneaux, foie gras…), bijoux, céramiques, textile, vannerie, illustrations, décoration en bois flotté, savons, jeux et bien plus encore…

Petits et grands pourront y trouver leur bonheur, pour offrir ou se faire plaisir, et c’est une occasion spéciale de découvrir des artisans locaux..

2023-11-26 à ; fin : 2023-12-31 17:30:00. EUR.

Place du Château Salles du Château

Issigeac 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Celebrate Christmas and the know-how of the craftsmen: 18 diverse and varied craft stands: decoration, delicacies (chocolates, cookies, prunes, foie gras…), jewelry, ceramics, textiles, basketry, illustrations, driftwood decoration, soaps, games and much more?

Young and old can find what they are looking for, to offer or to please themselves, and it is a special opportunity to discover local craftsmen.

Celebre la Navidad y el saber hacer de los artesanos: 18 puestos de artesanía diversa y variada: decoración, delicatessen (chocolates, galletas, ciruelas pasas, foie gras, etc.), joyería, cerámica, textiles, cestería, ilustraciones, decoración con madera a la deriva, jabones, juegos y mucho más..

Pequeños y mayores podrán encontrar lo que buscan, para regalar o darse un capricho, y es una oportunidad especial para descubrir a los artesanos locales.

Feiern Sie Weihnachten und das Know-how der Handwerker: 18 verschiedene und vielfältige Handwerksstände: Dekoration, Leckereien (Schokolade, Kekse, Pflaumen, Stopfleber…), Schmuck, Keramik, Textilien, Korbwaren, Illustrationen, Treibholzdekorationen, Seifen, Spiele und vieles mehr..

Groß und Klein können hier ihr Glück finden, ob zum Verschenken oder für sich selbst, und es ist eine besondere Gelegenheit, lokale Kunsthandwerker zu entdecken.

Mise à jour le 2023-02-07 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides