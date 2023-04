Les soirées des Ménestrels Place du château, 21 juillet 2023, Issigeac.

Au programme :

A partir de 18h, jeux médiévaux pour les grands et les petits, tir à l’arc, .

A partir de 19h, la compagnie de L’arbre Fée (spectacle d’une heure), contes du moyen-âge, musiques et danses.

A partir de 20h10, visite animée de saynètes par les Baladins d’Isis et pour clôturer ces soirées, à partir de 21h30 Les Compagnons Du Gras Jambon (concert 1h30).

Repas sur place : Menu des Ménestrels

Menu des Seigneurs

Le poulet aux herbes du Moyen-Age accompagné de sa courgette d’Issigeac et pomme de terre du nouveau monde.

Le Chevalier noir gâteau au chocolat avec sa feuille de verveine périgourdine.

Menu des Serfs

Le cochon grillé à la sauce de Maître Lucas accompagné de sa courgette d’Issigeac et pomme de terre du nouveau monde.

Le chevalier noir gâteau au chocolat avec sa feuille de verveine périgourdine.

Boissons non comprises.

2023-07-21 à ; fin : 2023-07-21 23:00:00. .

Place du château

Issigeac 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



On the program:

From 6pm, medieval games for young and old, archery, .

From 7pm, the company of L?arbre Fée (one hour show), medieval tales, music and dances.

From 8:10 pm, visit animated by sketches by the Baladins d’Isis and to close these evenings, from 9:30 pm Les Compagnons Du Gras Jambon (concert 1h30).

Meal on the spot : Menu des Ménestrels

Menu of the Lords

Chicken with herbs from the Middle Ages accompanied by Issigeac zucchini and new world potatoes.

The Chevalier noir chocolate cake with its Perigord verbena leaf.

Menu of the Serfs

Grilled pig with Master Lucas’ sauce accompanied by Issigeac zucchini and new world potatoes.

The black knight chocolate cake with its Perigord verbena leaf.

Drinks not included

En el programa:

A partir de las 18.00 horas, juegos medievales para grandes y pequeños, tiro con arco, .

A partir de las 19:00 h, la compañía L’arbre Fée (espectáculo de una hora), cuentos medievales, música y danza.

A partir de las 20.10 h, visita con sketches de los Baladins d’Isis y para cerrar estas veladas, a partir de las 21.30 h, Les Compagnons Du Gras Jambon (concierto de 1h30).

Comidas in situ: Menu des Ménestrels

Menú de los Señores

Pollo con hierbas de la Edad Media acompañado de calabacín de Issigeac y patatas del nuevo mundo.

La tarta de chocolate Chevalier noir con su hoja de verbena del Perigord.

Menú de los Siervos

Cerdo a la parrilla con salsa de Maître Lucas acompañado de calabacín Issigeac y patatas del nuevo mundo.

La tarta de chocolate del caballero negro con su hoja de verbena de Perigord.

Bebidas no incluidas

Auf dem Programm stehen:

Ab 18 Uhr, mittelalterliche Spiele für Groß und Klein, Bogenschießen, .

Ab 19 Uhr: Die Compagnie de L?arbre Fée (einstündige Vorstellung), Märchen aus dem Mittelalter, Musik und Tanz.

Ab 20:10 Uhr, Führung mit Sketchen durch die Baladins d’Isis und zum Abschluss der Abende ab 21:30 Uhr Les Compagnons Du Gras Jambon (Konzert 1,5 Stunden).

Mahlzeiten vor Ort: Menu des Ménestrels

Menu des Seigneurs

Mittelalterliches Kräuterhuhn mit Zucchini aus Issigeac und Kartoffeln aus der neuen Welt.

Der schwarze Ritter Schokoladenkuchen mit seinem Verbenablatt aus dem Périgord.

Menü der Leibeigenen

Gegrilltes Schwein mit der Sauce von Maître Lucas, dazu Zucchini aus Issigeac und Kartoffeln aus der neuen Welt.

Schwarzer Ritter Schokoladenkuchen mit perigordinischem Eisenkrautblatt.

Getränke nicht inbegriffen

Mise à jour le 2023-04-12 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides