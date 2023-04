Pique-nique au coeur du village Entre Palais et Eglise, 29 mai 2023, Issigeac.

L’association Les amis de l’Eglise d’Issigeac vous propose un programme pour pérenniser une fête de village programme au choix :

11h : Messe de la St Félicien

12h15 : Apéritif offert par la municipalité

13h : Mise à disposition de tables et chaises pour le pique-nique sorti du sac

15h : Visites guidées du Palais des évêques et de l’Église, balades sur le sentier du Faurissou, jeux de détente : pétanque, jeux de cartes. Repli sous le chapiteau en cas de pluie..

2023-05-29 à ; fin : 2023-05-29 . .

Entre Palais et Eglise

Issigeac 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



The association Les amis de l’Eglise d’Issigeac proposes a program to perpetuate a village festival:

11am : Mass of St Félicien

12h15 : Aperitif offered by the municipality

1pm : Tables and chairs are available for the picnic

15h : Guided tours of the Bishops? Palace and the Church, walks on the Faurissou path, games of relaxation : petanque, card games. Fallback under the tent in case of rain.

La asociación Les amis de l’Eglise d’Issigeac le propone un programa para perpetuar una fiesta de pueblo:

11h: Misa de San Félix

12h15 : Aperitivo ofrecido por el ayuntamiento

13h : Mesas y sillas disponibles para el picnic

15h : Visitas guiadas del Palacio Episcopal y de la Iglesia, paseos por el camino de Faurissou, juegos de relajación : petanca, juegos de cartas. En caso de lluvia, se utilizará la carpa.

Der Verein Les amis de l’Eglise d’Issigeac schlägt Ihnen ein Programm vor, mit dem Sie ein Dorffest dauerhaft etablieren können:

11 Uhr: Messe zu St Félicien

12.15 Uhr: Von der Gemeinde angebotener Aperitif

13 Uhr: Bereitstellung von Tischen und Stühlen für das Picknick aus der Tasche

15 Uhr: Führungen durch den Bischofspalast und die Kirche, Spaziergänge auf dem Faurissou-Pfad, Spiele zur Entspannung: Boulespiel, Kartenspiele. Bei Regen Ausweichen ins Festzelt.

Mise à jour le 2023-04-12 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides