Stage d’initiation à la vannerie Parking de la Banège, 15 avril 2023, Issigeac.

A l’occasion du Festival de la vannerie, Pascal Vialaret (vannier de l’ouest toulousain) vous propose un stage d’initiation à la vannerie.

Le repas tiré du sac pourra être partagé.

Chaque stagiaire réalisera un petit panier à anse droite en osier brut. Et repartira bien sûr avec sa réalisation.

Pensez à apporter un sécateur et un couteau (type Opinel par exemple).

Inscription auprès de l’Office de Tourisme avant le 1er juillet.

Limité à 8 personnes..

2023-04-15 à ; fin : 2023-07-15 17:30:00. EUR.

Parking de la Banège

Issigeac 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



On the occasion of the Basketry Festival, Pascal Vialaret (basket maker from the west of Toulouse) proposes an initiation to basketry.

The meal drawn from the bag can be shared.

Each trainee will make a small basket with a straight handle in raw wicker. And of course, they will leave with their creation.

Think of bringing a pruning shears and a knife (Opinel type for example).

Registration at the Tourist Office before July 1st.

Limited to 8 people.

Con motivo del Festival de Cestería, Pascal Vialaret (cestero del oeste de Toulouse) le propone un curso de iniciación a la cestería.

Se podrá compartir un almuerzo para llevar.

Cada participante realizará una pequeña cesta con asa recta en mimbre crudo. Y, por supuesto, se irán con su creación.

Recuerde traer tijeras de podar y un cuchillo (tipo Opinel, por ejemplo).

Inscripción en la Oficina de Turismo antes del 1 de julio.

Limitado a 8 personas.

Anlässlich des Festivals der Korbflechterei bietet Pascal Vialaret (Korbflechter aus dem Westen Toulouse) einen Einführungskurs in die Korbflechterei an.

Das Essen aus dem Rucksack kann geteilt werden.

Jeder Teilnehmer fertigt einen kleinen Korb mit geradem Henkel aus roher Weide an. Er wird natürlich mit seinem Werk nach Hause gehen.

Denken Sie daran, eine Gartenschere und ein Messer (z. B. Opinel) mitzubringen.

Anmeldung beim Office de Tourisme vor dem 1. Juli.

Begrenzt auf 8 Personen.

Mise à jour le 2023-04-12 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides