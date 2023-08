Visite guidée à Issendolus : salle capitulaire de l’Hôpital-Beaulieu Issendolus, 16 septembre 2023, Issendolus.

Issendolus,Lot

Visite du chantier de restauration

Animée par un tailleur de pierre et suivie d’une découverte du hameau de l’Hôpital-Beaulieu. Organisé par l’association Patrimoine de l’Hôpital-Beaulieu, Issendolus et sainte Fleur..

2023-09-16 14:30:00 fin : 2023-09-16 18:00:00. EUR.

Issendolus 46500 Lot Occitanie



Visit to the restoration site

Led by a stonemason, followed by a tour of the Hôpital-Beaulieu hamlet. Organized by the association Patrimoine de l?Hôpital-Beaulieu, Issendolus et sainte Fleur.

Visita a las obras de restauración

Dirigida por un cantero, seguida de una visita a la aldea de Hôpital-Beaulieu. Organizado por la asociación Patrimoine de l’Hôpital-Beaulieu, Issendolus et sainte Fleur.

Besichtigung der Restaurierungsarbeiten

Geleitet von einem Steinmetz und gefolgt von einer Entdeckungstour durch den Weiler Hôpital-Beaulieu. Organisiert von der Association Patrimoine de l’Hôpital-Beaulieu, Issendolus et sainte Fleur (Verein für das Kulturerbe von Hôpital-Beaulieu, Issendolus und sainte Fleur).

