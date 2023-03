Fête Votive d’Issendolus Issendolus Issendolus Catégories d’Évènement: Issendolus

Fête Votive d’Issendolus, 1 juillet 2023, Issendolus Issendolus. Fête Votive d’Issendolus place Buzat Issendolus Lot

2023-07-01 14:00:00 14:00:00 – 2023-07-01 Issendolus

Lot Issendolus . Jeux l’après-midi, marché gourmand et musique le soir

-14h Concours de pétanque

-15h Gratuit : Jeux pour les enfants avec, entre autres, « »les jeux en bois de la Bateleuse » ». Goûter offert aux enfants participants

-En soirée, Marché Gourmand, animation musicale avec le groupe « Les Robertson’s » Issendolus Animations vous invite à partager ce jour de fête pour débuter l’été, dans la joie et la bonne humeur. @comité des fêtes

