MEDIEVALES D’ISSEL, 28 mai 2023, Issel.

Les Médiévales 2023 sont de retour !

Dimanche 28 mai de 10h à 18h30 (entrée gratuite) le village d’Issel accueillera avec un immense plaisir les visiteurs avides de pousser une porte imaginaire pour se retrouver plongés dans l’ambiance du Moyen-Age.

Spectacle d’ouverture, campements, spectacle de fauconnerie et de chevalerie, jongleurs et échassiers dans un univers féérique, équarrissage de grumes, ferme vivante, musique de rues, tonnelier, manège médiéval, ballades à poneys, maquillage, mais aussi des multiples ateliers de fabrication de bourses, frappe de monnaie, atelier bestiaire, et encore d’autres propositions pour petits… mais aussi pour grands !!

Et nous vous réservons des surprises, comme en exclusivité dans le Sud de la France : l’animation « Merlin et l’arbre Euchêne » qui nous viendra tout droit de Bretagne, mais aussi un fondeur avec son soufflet qui réalisera des objets uniques en laiton… à découvrir !

Bien évidemment, le marché médiéval sera au rendez-vous dans toutes les rues, avec des artisans au savoir centenaire, des bijoux au tourneur sur bois, rempailleur, en passant par le cuir, jouets médiévaux et autres vanniers, plantes anciennes… d’ailleurs, il reste des places !.

2023-05-28 à 10:00:00 ; fin : 2023-05-28 18:30:00. .

Issel 11400 Aude Occitanie



The Medieval Festival 2023 is back!

On Sunday, May 28th from 10 am to 6:30 pm (free entrance) the village of Issel will welcome with great pleasure the visitors eager to push an imaginary door to find themselves plunged into the atmosphere of the Middle Ages.

Opening show, camps, falconry and chivalry show, jugglers and stilt-walkers in a fairy-tale universe, logs rendering, living farm, street music, cooper, medieval merry-go-round, pony rides, make-up, but also multiple workshops of purse making, coin minting, bestiary workshop, and still other proposals for children… but also for adults!

And we have some surprises in store for you, such as an exclusive event in the South of France: the animation « Merlin and the Euchêne tree » which will come straight from Brittany, but also a founder with his bellows who will make unique objects in brass? to be discovered!

Of course, the medieval market will be present in all the streets, with craftsmen with century-old knowledge, from jewelry to wood turners, leather, medieval toys and other basket makers, old plants? besides, there are still places available!

¡Vuelven los Médiévales 2023!

El domingo 28 de mayo, de 10.00 a 18.30 h (entrada gratuita), el pueblo de Issel acogerá a los visitantes deseosos de abrir una puerta imaginaria y sumergirse en el ambiente de la Edad Media.

Espectáculo inaugural, campamentos, espectáculo de cetrería y caballería, malabaristas y zancudos en un mundo de cuento, renderizado de troncos, granja viviente, música callejera, tonelería, tiovivo medieval, paseos en poni, maquillaje, pero también múltiples talleres de fabricación de monederos, acuñación de monedas, taller de bestiario, y muchas otras propuestas para niños… ¡y también para adultos!

Y le tenemos reservadas algunas sorpresas, como un evento exclusivo en el Sur de Francia: la animación « Merlín y el árbol de Euchêne » que vendrá directamente de Bretaña, pero también un fundidor con su fuelle que fabricará objetos de latón únicos… ¡a descubrir!

Por supuesto, el mercado medieval estará presente en todas las calles, con artesanos con conocimientos centenarios, desde joyeros a torneros de madera, pasando por marroquineros, jugueteros medievales y otros cesteros, plantas antiguas… además, ¡todavía quedan plazas disponibles!

Die Mittelaltertage 2023 sind wieder da!

Am Sonntag, den 28. Mai von 10:00 bis 18:30 Uhr (Eintritt frei) empfängt das Dorf Issel mit großer Freude alle Besucher, die eine imaginäre Tür aufstoßen wollen, um sich in die Atmosphäre des Mittelalters versetzt zu finden.

Eröffnungsshow, Lager, Falknerei- und Rittershow, Jongleure und Stelzenläufer in einer märchenhaften Welt, Baumstammverwertung, lebender Bauernhof, Straßenmusik, Böttcherei, mittelalterliches Karussell, Ponyreiten, Schminken, aber auch zahlreiche Workshops zur Herstellung von Geldbörsen, Münzprägung, Bestiarium-Workshops und noch viele andere Angebote für Kinder und Erwachsene…!

Und wir halten Überraschungen für Sie bereit, wie z. B. die in Südfrankreich exklusiv angebotene Animation « Merlin und der Eichenbaum », die direkt aus der Bretagne kommt, aber auch ein Gießer mit seinem Blasebalg, der einzigartige Gegenstände aus Messing herstellen wird… Entdecken Sie es!

Natürlich wird es in allen Straßen einen mittelalterlichen Markt geben, auf dem Handwerker mit jahrhundertealtem Wissen vertreten sind, von Schmuck über Leder, mittelalterliches Spielzeug, Korbflechter, alte Pflanzen usw. Es gibt noch freie Plätze!

