ISSA DOUMBIA GARE DU MIDI Biarritz, samedi 8 novembre 2025.

Des histoires drôles et touchantes sur sa perte de poids jusqu’aux péripéties les plus folles de sa carrière, Issa Doumbia se livre sur ses succès, ses peines et ses amours pour la première fois dans ce ciné-spectacle qui transcende les frontières du one-man-show traditionnel.

Tarif : 36.00 – 42.00 euros.

Début : 2025-11-08 à 20:30

GARE DU MIDI 23, AVENUE FOCH 64200 Biarritz 64