Israël-Palestine, 3000 ans d’histoire en débat L’Institut du Monde Arabe Paris, mardi 26 mars 2024.

Le mardi 26 mars 2024

de 19h00 à 20h00

.Public adultes. gratuit sous condition

Plus que tout autre, peut-être, le terrible conflit qui déchire le Proche-Orient s’enracine dans un temps long, qu’il est impossible de comprendre en se limitant à un unique point de vue. Tel est le propos de La Tragique et fascinante histoire d’une terre promise. Israël-Palestine, 3000 ans, 33 dates-clé, qui paraît aux éditions Liana Levi. Organisée à l’occasion de la sortie du livre, cette rencontre réunira François Reynaert, Sara Daniel et Pierre Haski.

Dans La Tragique et fascinante histoire d’une terre promise, qui paraît aux éditions Liana Levi, vingt-cinq journalistes de « L’Obs » racontent trois millénaires en 33 dates-clés, qui courent de l’époque biblique du roi David à la nouvelle guerre de Gaza, en passant par la construction du Dôme du Rocher, la période des Croisades ou l’épopée des premiers kibboutz.

Comment la mise en perspective de cette longue histoire peut-elle aider les peuples qui se déchirent autour de cette terre à y trouver leur place et à y vivre en paix ?

Ce sera l’un des enjeux de la rencontre organisée à l’occasion de la sortie du livre, avec François Reynaert, qui l’a dirigé, Sara Daniel, grand reporter à L’Obs, et Pierre Haski, auteur d’Une terre doublement promise (Stock) récemment présenté à l’Institut du monde arabe.

Modération : Grégoire Leménager, directeur adjoint de la rédaction de L’Obs.

Rencontre organisée en partenariat avec:

Nouvel Obs

