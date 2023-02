Israel Galván / Niño De Elche : Flamenco au Théâtre de la Ville Théâtre de la Ville – L’Espace Cardin Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Israel Galván / Niño De Elche : Flamenco au Théâtre de la Ville Théâtre de la Ville – L'Espace Cardin, 1 février 2023, Paris. Du mercredi 01 février 2023 au jeudi 09 février 2023

Les esprits les plus novateurs du flamenco se réunissent pour un concert chorégraphique ardent, où les conventions vont voler en éclat, au Théâtre de la Ville – L’Espace Cardin du 1 er au 9 février. Mellizo Doble Le flamenco a toujours été une terre d’audace artistique, et cet esprit enflamme aujourd’hui la rencontre entre l’iconoclaste musical El Niño de Elche et le geste tiré au cordeau d’Israel Galván qui estompe la frontière entre danse et composition, grâce à ses frappes du pied dans le rôle du percussionniste. Ensemble, ils signèrent la musique de La Fiesta. D’autres rencontres suivirent et l’idée d’un véritable concert chorégraphique à deux prit forme : Mellizo Doble, où Galván officialise son inspiration cubiste avec un fandango cubista, suivi de quelques seguiriyas carboniques, célébrant une fièvre partagée. CONCEPTION, DIRECTION ARTISTIQUE & CHORÉGRAPHIE Israel Galván CONCEPTION, DIRECTION ARTISTIQUE Niño De Elche MUSIQUE NIÑO DE ELCHE LUMIÈRES BENITO JIMÉNEZ SON PEDRO LÉON AVEC ISRAEL GALVÁN, NIÑO DE ELCHE Théâtre de la Ville – L’Espace Cardin 1, avenue Gabriel 75008 Paris Contact : https://www.theatredelaville-paris.com/fr/spectacles/saison-2022-2023/danse/mellizo-doble 0142742277 https://www.facebook.com/TheatredelaVille.Paris/ https://www.facebook.com/TheatredelaVille.Paris/ https://www.theatredelaville-paris.com/fr/spectacles/saison-2022-2023/danse/mellizo-doble

