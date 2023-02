ISRAEL GALVAN LA CONSAGRACION DE LA PRIMAVERA LE CORUM (BERLIOZ) MONTPELLIER Catégories d’Évènement: Hérault

Montpellier

ISRAEL GALVAN LA CONSAGRACION DE LA PRIMAVERA LE CORUM (BERLIOZ), 24 février 2023, MONTPELLIER. ISRAEL GALVAN LA CONSAGRACION DE LA PRIMAVERA LE CORUM (BERLIOZ). Un spectacle à la date du 2023-02-24 à 20:00 (2023-02-24 au ). Tarif : 44.5 à 44.5 euros. MONTPELLIER DANSE (2-1011052-3-1011053) PRESENTE ce spectalce. Avec La Consagración de la Primavera, Israel Galván s’attaque sans complexe au Sacre du Printemps. Accompagnée par deux pianistes, -la partition est jouée à quatre mains-, Israel Galván donne son corps tout entier à l’œuvre de Stravinski. Pendant plus d’une heure, le corps affuté, il enchaine les zapateos ne dissimulant pas les risques encourus par cet engagement physique total. Israel Galván fait don de son corps dansant dans un dialogue constant avec les deux musiciens qui passe de la douceur à la force et de l’entente cordiale à l’affrontement.? Israel Galván Israel Galván Votre billet est ici LE CORUM (BERLIOZ) MONTPELLIER Esplanade Ch. de Gaulle Herault MONTPELLIER DANSE (2-1011052-3-1011053) PRESENTE ce spectalce. Avec La Consagración de la Primavera, Israel Galván s’attaque sans complexe au Sacre du Printemps. Accompagnée par deux pianistes, -la partition est jouée à quatre mains-, Israel Galván donne son corps tout entier à l’œuvre de Stravinski. Pendant plus d’une heure, le corps affuté, il enchaine les zapateos ne dissimulant pas les risques encourus par cet engagement physique total. Israel Galván fait don de son corps dansant dans un dialogue constant avec les deux musiciens qui passe de la douceur à la force et de l’entente cordiale à l’affrontement.? .44.5 EUR44.5. Votre billet est ici

Détails Catégories d’Évènement: Hérault, Montpellier Autres Lieu LE CORUM (BERLIOZ) Adresse Esplanade Ch. de Gaulle Ville MONTPELLIER Tarif 44.5-44.5 lieuville LE CORUM (BERLIOZ) MONTPELLIER Departement Herault

LE CORUM (BERLIOZ) MONTPELLIER Herault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montpellier/

ISRAEL GALVAN LA CONSAGRACION DE LA PRIMAVERA LE CORUM (BERLIOZ) 2023-02-24 was last modified: by ISRAEL GALVAN LA CONSAGRACION DE LA PRIMAVERA LE CORUM (BERLIOZ) LE CORUM (BERLIOZ) 24 février 2023 LE CORUM (BERLIOZ) MONTPELLIER

MONTPELLIER Herault