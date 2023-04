Portes ouvertes du Domaine Etxondoa 107 chemin d’Aintxiburia, 30 avril 2023, Ispoure.

Le Domaine Etxondoa ouvre ses portes. Après quelques années passées comme œnologue dans la vallée du Rhône, Olivier à souhaiter revenir au Pays Basque et créer le domaine et 2020. Le vigneron Olivier vous fera visiter son exploitation viticole de 5ha en AOC Irouleguy en conversion AB. Des ateliers sensoriel et visite de la cuverie sont prévus toute la journée. Soyez tous les bienvenus..

2023-04-30 à ; fin : 2023-04-30 18:00:00. EUR.

107 chemin d’Aintxiburia Domaine Etxondoa

Ispoure 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Domaine Etxondoa opens its doors. After a few years spent as a scientist in the Rhone Valley, Olivier wished to return to the Basque Country and create the domain and 2020. The winemaker Olivier will make you visit his vineyard of 5ha in AOC Irouleguy in conversion AB. Sensory workshops and visits to the winery are planned throughout the day. You are all welcome.

Domaine Etxondoa abre sus puertas. Después de pasar unos años como científico en el valle del Ródano, Olivier quiso volver al País Vasco y crear la finca en 2020. El viticultor Olivier le mostrará su viñedo de 5ha AOC Irouleguy en conversión AB. Talleres sensoriales y visitas a la bodega están previstas durante todo el día. Todos son bienvenidos.

Die Domaine Etxondoa öffnet ihre Türen. Nachdem er einige Jahre als Wissenschaftler im Rhône-Tal gearbeitet hatte, kehrte Olivier ins Baskenland zurück und gründete 2020 das Weingut. Der Winzer Olivier wird Ihnen seinen 5 ha großen Weinbaubetrieb mit der Herkunftsbezeichnung Irouleguy (AOC) und AB-Umstellung zeigen. Den ganzen Tag über sind sensorische Workshops und ein Besuch der Cuverie vorgesehen. Seien Sie alle herzlich willkommen.

Mise à jour le 2023-04-21 par Office de Tourisme Pays Basque