Ispolin Église Saint-Pierre-le-Vieux | Strasbourg Strasbourg, vendredi 9 février 2024.

Strasbourg, vendredi 9 février 2024.

Ispolin Polyphonies bulgares Vendredi 9 février, 20h00 Église Saint-Pierre-le-Vieux | Strasbourg

Live@Nootoos présente le concert de Ispolin, groupe de polyphonies bulgares.

Selon la légende, les Ispolin étaient des géants qui auraient peuplé la Bulgarie avant les premiers Hommes. Grâce à leur voix puissante, ils conversaient et entonnaient des chants d’une montagne à l’autre. Ils auraient inspiré toute l’Histoire du chant en Bulgarie. Loin de ces montagnes primitives, Diane Bucciali, Christine Clément et Camille Mandleur, les mini-géantes du trio Ispolin insufflent à des morceaux centenaires l’air contemporain qu’elles respirent.

Avec son nouveau répertoire Vélikankité, le trio pousse plus loin son envie d’une « musique traditionnelle du XXIe siècle ». Métissage des styles, créativité des arrangements, énergie des percussions, expressivité des timbres… tradition et pulsion de création se mêlent au service d’une odyssée polyphonique poignante et résolument actuelle.

