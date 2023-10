J’AI RDV AVEC YANN VERBURGH – LECTURE, RENCONTRE Ispagnac, 13 mars 2024, Ispagnac.

Ispagnac,Lozère

Yann Verburgh écrit la plupart de ses pièces en contact direct avec les publics, à partir d’un travail d’enquête, de récolte de paroles et de documentation, abordant des sujets tels que l’homophobie, l’obsolescence programmée, la gestion des déchets ….

2024-03-13 fin : 2024-03-13 . EUR.

Ispagnac 48320 Lozère Occitanie



Yann Verburgh writes most of his plays in direct contact with audiences, based on surveys, words and documentation, tackling subjects such as homophobia, programmed obsolescence, waste management and more.

Yann Verburgh escribe la mayoría de sus obras en contacto directo con el público, a partir de encuestas, entrevistas y documentación, abordando temas como la homofobia, la obsolescencia programada, la gestión de residuos y otros.

Yann Verburgh schreibt die meisten seiner Stücke in direktem Kontakt mit dem Publikum, auf der Grundlage von Recherchen, Sammeln von Worten und Dokumentationen. Er behandelt Themen wie Homophobie, geplante Obsoleszenz, Abfallwirtschaft …

Mise à jour le 2023-09-21 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes