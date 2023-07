26ÈME COURSE DE LA FRAISE Ispagnac, 9 juillet 2023, Ispagnac.

Ispagnac,Lozère

La course de la Fraise ou plus exactement « Les sentiers de la Fraise » a été créée en 1996 par une poignée de passionnés, Benoit VALARIER et quelques bénévoles.

Elle fait partie du Challenge des Vallées Cévenoles qui regroupe 6 courses, un challenge ….

2023-07-09 fin : 2023-07-09 . EUR.

Ispagnac 48320 Lozère Occitanie



Les sentiers de la Fraise » was created in 1996 by a handful of enthusiasts, Benoit VALARIER and a few volunteers.

It is part of the « Challenge des Vallées Cévenoles », which includes 6 races, a …

El « Course de la Fraise », o para ser más precisos « Les sentiers de la Fraise », fue creado en 1996 por un puñado de entusiastas, Benoit VALARIER y algunos voluntarios.

Forma parte del Challenge des Vallées Cévenoles, que incluye 6 carreras, una …

Der Erdbeerlauf oder genauer gesagt « Les sentiers de la Fraise » wurde 1996 von einer Handvoll Enthusiasten, Benoit VALARIER und einigen Freiwilligen, ins Leben gerufen.

Er ist Teil der Challenge des Vallées Cévenoles, die 6 Rennen, einen …

