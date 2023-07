Drôles d’architectes en corps Ispagnac – Ecole d’Ispagnac et Jardin du lien Ispagnac, 24 juillet 2023, Ispagnac.

Drôles d’architectes en corps 24 – 27 juillet Ispagnac – Ecole d’Ispagnac et Jardin du lien Ateliers du matin 9h45/11h45 gratuit et ouvert aux enfants de 7 à 12 ans – Prévoir une gourde, des basket et une casquette.

« Comme de drôles d’architectes, on s’installe et on redessine le paysage.

Cette tâche de rouille est un monstre. Ce trou là, dans le bitume, un puits sans fond. Et cette flaque d’eau, un océan.

Ça bouillonne, ça trace, ça invente, ça malaxe. Le quotidien devient inconnu. Le plaisir de jouer nous électrise. »

La Compagnie Zoom & Move et le Foyer Rural des P’tits Cailloux proposent une semaine de danse dans les rues d’Ispagnac !

Les enfants, à partir de 7 ans, sont invités à participer à des ateliers de danse tous les matins avec Mélanie, Julie et Jeanne.

Chaque jour, les danseuses et les enfants partiront à la découverte des espaces naturels et urbains autour de l’accueil de loisirs…

Place du village, bord de rivière, sentiers, ruelles, “jardin du lien »… Nous explorerons ces lieux à travers des jeux chorégraphiques et des expériences sensorielles.

L’après-midi, les danseuses continueront leurs explorations du paysage pour mettre sur pied une drôle de danse…

Au fil des jours, nous choisirons nos « lieux préférés » et nous concocterons ensemble une joyeuse chorégraphie mêlant les danseuses professionnelles et les artistes en herbes !

Petit bonus du jeudi : après-midi festif avec un goûter partagé et une restitution des ateliers ouvertes aux familles et à tous les curieux… !

A vos basket ! Venez tournoyer sur les pavés, l’herbe et les galets !

Ispagnac – Ecole d’Ispagnac et Jardin du lien 48320 Ispagnac Ispagnac 48320 Lozère Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 0768104634 »}, {« type »: « email », « value »: « manonlesptitscailloux48@gmail.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-24T09:45:00+02:00 – 2023-07-24T11:45:00+02:00

2023-07-27T14:00:00+02:00 – 2023-07-27T17:00:00+02:00

©Vuedici.org