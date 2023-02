ISOLDE LASOEN HET DEPOT – GROTE ZAAL LEUVEN Catégories d’Évènement: 3000

Leading lady van de Belpop. Isolde Lasoen: niet alleen drummer bij DAAN en Absynthe Minded en tal van andere projecten, ook een veelzijdige muzikante, zangeres eìn frontvrouw van haar eigen band. Na 'Isolde et Les Bens' en 'Isolde' geeft ze nu als Isolde Lasoen een nieuwe wending aan haar solocarrieÌre inclusief nieuwe plaat. Al haar geliefde invloeden, van haar opleiding als jazzdrummer en psychedelica tot progressieve rock en Franse muziek uit de jaren 70, laat ze zich in haar muziek volledig gaan met rijke arrangementen, een uitgebreid instrumentarium, dramatische harmoniee?n, bombast en epische melodiee?n.

Détails Catégories d'Évènement: 3000, Leuven Autres Lieu HET DEPOT - GROTE ZAAL Adresse Martelarenplein 12 Ville LEUVEN Tarif 22.5-22.5

