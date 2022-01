Isolation murs (atelier de bricolage – Pratique) Lille Lille Catégories d’évènement: Lille

Lille, le samedi 26 février à 11:30

Avec l’aide de professionnels qualifiés, faites les bons choix (techniques, matériaux…) et apprenez à réaliser votre isolation en vous exerçant sur un modèle de mur en taille réelle. Cette animation est proposée en deux parties : un atelier théorique et un atelier pratique. Le suivi des deux parties est obligatoire. _Animé par le GRAAL (pratique)_ **→ Samedi 26 février 2022 de 11h30 à 13h (Atelier pratique)** Cet atelier a lieu dans un local à Lille dont l’adresse vous sera communiquée à l’inscription . Inscription directement auprès de la Maison de l’Habitat Durable **Conditions sanitaires :** * Présentation du passe sanitaire (ou d’un test négatif de moins de 24h) obligatoire. * Port du masque obligatoire.

Atelier gratuit, inscription préalable obligatoire

Apprenez à réaliser votre isolation en vous exerçant sur un modèle de mur en taille réelle. Lille Cet atelier a lieu dans un local à Lille dont l’adresse vous sera communiquée à l’inscription. Lille Lille-Centre Nord

