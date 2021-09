Vendémian Vendémian Hérault, Vendémian ISO PHOTO FESTIVAL Vendémian Vendémian Catégories d’évènement: Hérault

Vendémian Hérault Vendémian ISO PHOTO FESTIVAL le 11 et 12 septembre 2021 à Vendémian 14 photographes- 14 lieux d’exposition

Découverte des photographies en grand format en déambulant au sein de Vendémian, village médiéval. Une édition qui met à l’honneur le monde culturel et les « non-essentiels ».

Deux jours de rencontres, de culture, de photos, de partages et d’échanges. Rencontre/conférence avec NATH-SAKURA (photographe Montpelliéraine)

Dimanche 12/09 à 14h30 (entrée libre) Dimanche 12 à 11h > Déambulation en fanfare avec l’Orphéon de Garrafach. Découverte de la « chambre noire » (places limitées et sur inscription au point infos du festival) La librairie ISO (nouveauté) Le Pôle des 4 Jeunes Talents ISO pour la deuxième année. Le festival est entièrement gratuit.

Le masque est obligatoire sur l’ensemble du festival.

Le pass sanitaire sera demandé sur les zones buvette/repas assis. www.iso-photo.fr

