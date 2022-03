ISO 360 – La tête sur les étoiles – Thaïs Barathieu Marseille 15e Arrondissement, 24 mars 2022, Marseille 15e Arrondissement.

ISO 360 – La tête sur les étoiles – Thaïs Barathieu ARCHAOS Pôle national des arts du cirque Méditerrannée 22 Boulevard De la Méditerranée Marseille 15e Arrondissement

2022-03-24 – 2022-03-24 ARCHAOS Pôle national des arts du cirque Méditerrannée 22 Boulevard De la Méditerranée

Marseille 15e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Rendez-vous Cirque



CRÉATION ISO 360

Trois personnages, circassiens – musiciens, jouent en circulaire sous une grande structure penchée et instable.

Une mise en abîme de notre expérience du risque pour ressentir et questionner les règles et les normes qui régissent notre quotidien et conditionnent notre confort et notre capacité à vivre ensemble.

A la recherche des limites – et de l’absurdité ? – de ces normes et de celles, plus concrètes, fixées par nos corps, par nos prouesses, par nos relations, par la sécurité des uns sur scène et des autres qui les regardent.



ISO 360 est une norme européenne de sécurité encore non recensée qui fixera certainement des exigences de résistance, de capacité ou de matériaux utilisés. Elle sera établie par un comité technique et certifiera que le portique est suffisamment solide pour absorber une chute en corde lisse, que le gradin ne contient pas d’écharde susceptible d’abimer vos fessiers, que le plancher peut résister à la pression d’atterrissage généré par un salto arrière et que la musique est suffisamment forte pour être entendue du dernier rang.*



Thaïs Barathieu : artiste de cirque, cordeliste

Timothée Naline : clarinettiste, saxophoniste, compositeur

Quentin Hubert artiste de cirque, jongleur

ARCHAOS Pôle national des arts du cirque Méditerrannée 22 Boulevard De la Méditerranée Marseille 15e Arrondissement

