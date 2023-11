Partage des données de la recherche : enjeux, politiques et outils ISMO Orsay, 12 décembre 2023, Orsay.

Partage des données de la recherche : enjeux, politiques et outils Mardi 12 décembre, 11h00 ISMO

Partage des données de la recherche : enjeux, politiques et outils

Matteo Cacciari

Délégué scientifique à CNRS Physique pour le calcul et les données scientifiques

Le partage des données dans le domaine de la recherche prend une importance grandissante et promet l’amélioration de la transparence, l’augmentation de la collaboration et l’accélération des découvertes scientifiques. La généralisation de cette pratique étant relativement récente, les politiques, les pratiques et les outils sont encore en train de se développer et consolider, et peuvent varier considérablement d’une discipline à l’autre. Nous allons présenter un état des lieux – forcement incomplet – et décrire une variété de pratiques et d’outils, de plateformes et d’entrepôts, nationales ou internationales, qui facilitent ce partage.

http://www.ismo.universite-paris-saclay.fr/spip.php?article2857

ISMO Bâtiment 520 – 598 Rue André Rivière – Orsay Orsay 91400 Le Guichet Essonne Île-de-France [{« link »: « http://www.ismo.universite-paris-saclay.fr/spip.php?article2857 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-12T11:00:00+01:00 – 2023-12-12T12:00:00+01:00

2023-12-12T11:00:00+01:00 – 2023-12-12T12:00:00+01:00