Visite commentée de 22 oeuvres d'art moderne de grands créateurs, exposées à l'Institut des sciences moléculaires d'Orsay, et prêts du Cnap

Samedi 16 septembre, 13h30 ISMO

Visite commentée par le responsable Valorisation du patrimoine universitaire UPSaclay, de 22 oeuvres d’art moderne de grands créateurs, exposées dans le laboratoire ISMO : ( dont 17 prêtées par le Cnap)

La sculpture Gorgone est l’œuvre de Vincent Barré, artiste de renom, ancien architecte et chef d’atelier aux Beaux-Arts de Paris. Située au premier étage et visible depuis le grand hall d’entrée, elle salue désormais tous les visiteurs de l’ISMO. Pour le sculpteur, présent lors de cette inauguration, « cette figure intrigante et ses 11 kilos de bois sont un beau contrepoids au bâtiment moderne à l’aspect majestueux et épuré ».

Les 16 estampes, qui peuvent être admirées aux différents étages de l’ISMO, sont quant à eux les œuvres d’artistes reconnus internationalement : parmi les plus célèbres, l’ironique Ben et son « La liberté ou la mort » ou l’Allemand Baselitz, connu notamment pour ses figures retournées. Une eau-forte très minimaliste de Pierrette Bloch, des lithographies de Bertrand Vivin, de Titus -Carmel, de Villeglé, de Furudoi, de Julien Tiberi, de Jean Hucleux, une linogravure de Frédérique Lucien, une aquatinte de Dominique Labauvie, une gravure sur papier de Bernard Moninot, une impression lenticulaire de Dorotte et Pagès, une peinture acrylique de Takis, une sérigraphie de Gérald Petit et une impression numérique de Detanico et Lain, des acceptions souvent aussi poétiques que mystérieuses et qui sont autant d’invitations à la découverte. Un certain nombre de ces œuvres ont été acquises par le Cnap pour célébrer le bicentenaire de la Révolution.

Ce dépôt vient compléter 5 œuvres d’importance installées depuis un an au sein du laboratoire. Acquises grâce à Philippe Roncin, chercheur à l’ISMO, cette collection comprend des tableaux de peintres célébrés à la fin du 20ème siècle. Parmi eux, Robert Wogensky, Jean Vérame, Jacques Vimard ou encore Yves Lévêque.

2023-09-16T13:30:00+02:00 – 2023-09-16T14:30:00+02:00

Christophe Peus