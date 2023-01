Soutenance d’HDR de Minh-Huong Ha-Thi ISMO, 18 janvier 2023, Orsay.

Soutenance d’HDR de Minh-Huong Ha-Thi Mercredi 18 janvier, 13h30 ISMO

Etude des processus photoinduits de systèmes moléculaires pour la conversion de l’énergie solaire.

ISMO Bâtiment 520 – 598 Rue André Rivière – Orsay Le Guichet Orsay 91400 Essonne Île-de-France [{« link »: « http://www.ismo.universite-paris-saclay.fr/spip.php?article2755 »}]

Etude des processus photoinduits de systèmes moléculaires pour la conversion de l’énergie solaire.

Soutenance d’HDR de Minh-Huong Ha-Thi

ISMO

L’énergie solaire peut être transformée en énergie électrique par les processus photovoltaïques ou en énergie chimique par photocatalyse. La conversion de l’énergie solaire implique plusieurs processus : absorption de la lumière, séparation et/ou accumulation de charges, collection de charges sur les électrodes en cellule photovoltaïque ou catalyse des réactions d’oxydo-réduction en photocatalyse. Les processus photoinduits comme le transfert d’électron photoinduit ou le transfert d’énergie jouent un rôle essentiel pour comprendre et améliorer le rendement de la conversion de l’énergie. La compréhension fondamentale de ces processus par des techniques spectroscopiques nous permettra de lever la voile sur les facteurs limitants et de concevoir des photosystèmes plus efficaces.

L’objectif de mes recherches est d’étudier ces processus fondamentaux, en particulier les processus de transfert de charge et d’accumulation de charges dans des systèmes moléculaires. Plusieurs montages spectroscopiques ont été développés et utilisés comme absorption transitoire et Raman résonnant pompe-pompe-sonde avec deux faisceaux d’excitation synchronisés. Plusieurs systèmes moléculaires sont considérés : les dyades et triades donneur-accepteur, les photocatalyseurs à base de porphyrines ou polyoxométallates. Quelques résultats marquants sont présentés sur la compréhension du chemin de relaxation des photosystèmes étudiés, avec une attention particulière sur les processus de transfert et d’accumulation de charges.

http://www.ismo.universite-paris-saclay.fr/spip.php?article2755



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-18T13:30:00+01:00

2023-01-18T16:30:00+01:00