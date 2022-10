ISMÈNE – THÉÂTRE DE LA REMISE – MARION COUTAREL Serverette, 16 mars 2023, Serverette.

Figure de la résistance qui s’érige contre l’ordre établi, le mythe d’Antigone n’a cessé d’inspirer auteurs et metteurs en scène depuis l’écriture du mythe de Sophocle, vers -440 avant J-C. en Grèce antique. Avec Antigone naît une des figures les plus incandescentes de la rébellion : une jeune femme à peine sortie de l’adolescence, dont le crime est d’avoir jeté une poignée de terre sur la dépouille de son frère. Dans une sorte de contagion de l’héroïsme, Ismène s’accuse elle aussi, lors de la scène de confrontation avec Créon et Antigone, d’avoir accompli ce geste. Mais Créon ne l’entend pas et Antigone le refuse. Ismène de Carole Fréchette nous emmène aux confins du mythe, de la tragédie, de l’idée de justice et de la relation entre deux sœurs. Le monologue entremêle des réflexions intérieures, des dialogues qui se rejouent, des confidences, des éclats de conscience. Ismène n’est pas entrée dans la légende au même titre que sa sœur, Antigone. Ismène est la survivante d’une famille et d’un monde. C’est celle qui seule désormais a la charge de transmettre son histoire. Celle qui est restée avec ses doutes et ses questions, dans les limbes du théâtre. Marion Coutarel est metteuse en scène du Théâtre de La Remise, compagnie complice de Scènes Croisées pour les 4 prochaines années. Vous avez peut-être pu couvrir son projet P.P.P.P.P en octobre (Pxx) à Langogne et sa carte blanche à Magdalena Project (Pxx) lors de l’événement Accès libre en novembre dernier à Lanuéjols.

