ISMENE – RESURGENCE Lodève, 17 mars 2022, Lodève.

ISMENE – RESURGENCE Lodève

2022-03-17 19:00:00 – 2022-03-17 20:00:00

Lodève Hérault

En résidence de création à Lodève du 14 au 18 mars, l’équipe vous présente une ébauche du spectacle en travail.

C’est une mise à l’eau, une première rencontre avec un public ! Aussi, c’est avec un regard complice et bienveillant que nous vous attendons.

Ismène de Carole Fréchette nous emmène aux confins du mythe, de la tragédie, de l’idée de justice et de la relation entre deux sœurs. Le monologue entremêle des réflexions intérieures, des dialogues qui se rejouent, des confidences, des éclats de conscience.

Ismène n’est pas entrée dans la légende au même titre que sa sœur, Antigone. Ismène est la survivante d’une famille et d’un monde.C’est celle qui seule désormais a la charge de transmettre son histoire. Celle qui est restée avec ses doutes et ses questions, dans les limbes du théâtre.

L’autrice, habitée par ce personnage, a besoin d’écrire encore et encore pour faire entendre une voix tue, pour aborder la tragédie intemporelle sous l’angle de l’intime.

En résidence de création à Lodève du 14 au 18 mars, l’équipe vous présente une ébauche du spectacle en travail.

C’est une mise à l’eau, une première rencontre avec un public ! Aussi, c’est avec un regard complice et bienveillant que nous vous attendons.

Ismène de Carole Fréchette nous emmène aux confins du mythe, de la tragédie, de l’idée de justice et de la relation entre deux sœurs.

resurgence@lodevoisetlarzac.fr +33 4 67 44 24 60 https://www.festival-resurgence.fr/telecharger-le-programme-de-la-saison

En résidence de création à Lodève du 14 au 18 mars, l’équipe vous présente une ébauche du spectacle en travail.

C’est une mise à l’eau, une première rencontre avec un public ! Aussi, c’est avec un regard complice et bienveillant que nous vous attendons.

Ismène de Carole Fréchette nous emmène aux confins du mythe, de la tragédie, de l’idée de justice et de la relation entre deux sœurs. Le monologue entremêle des réflexions intérieures, des dialogues qui se rejouent, des confidences, des éclats de conscience.

Ismène n’est pas entrée dans la légende au même titre que sa sœur, Antigone. Ismène est la survivante d’une famille et d’un monde.C’est celle qui seule désormais a la charge de transmettre son histoire. Celle qui est restée avec ses doutes et ses questions, dans les limbes du théâtre.

L’autrice, habitée par ce personnage, a besoin d’écrire encore et encore pour faire entendre une voix tue, pour aborder la tragédie intemporelle sous l’angle de l’intime.

CIE Le théâtre de la remise

Lodève

dernière mise à jour : 2022-02-12 par