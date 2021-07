Pays de Belvès Pays de Belvès Dordogne, Pays-de-Belvès Ismène, lecture mise en scène Pays de Belvès Pays de Belvès Catégories d’évènement: Dordogne

Pays de Belvès Dordogne 20 EUR Ismène, lecture mise en scène qui aura lieu le jeudi 29 juillet à 21h, à Paunat « Antigone choisit la mort, Ismène choisit la vie… »

Dans les Jardins « remarquables » de la Chartreuse du Colombier, à Paunat, Bernard Hautefort propose une Lecture mise en scène de « Ismène », poème en prose de Yannis Ritsos, poète Grec engagé et militant, ami d’Aragon.

​​​​​​​Pour cette lecture, il indique « nous avons choisi d’en privilégier la délicatesse de son émouvante mélancolie » Adulte : 30€ / Moins 18 ans : 20€ Possibilité assiette gourmande 13€/pers. réservation : 06 84 28 91 42 « Antigone choisit la mort, Ismène choisit la vie… »

​​​​​​​Pour cette lecture, il indique « nous avons choisi d'en privilégier la délicatesse de son émouvante mélancolie »

