La caverne Jazz, le vendredi 28 janvier à 20:45

C’est un voyage explosif et onirique, mêlant jazz et musique d’Afrique du Nord de façons inédite. Premier album du pianiste Ismail Sentissi, « Genoma » est un parcours initiatique, où les rythmes confluent vers la mélodie portée par son piano, comme un feu auquel se chauffent et se nourrissent les instruments – la batterie délicate de Cedrick Bec et la contrebasse de Maurizio Congiu – qui l’accompagnent sur les terres de sa mémoire. En convoquant ses mélodies, Ismaïl Sentissi caresse l’aspect rituel des musiques traditionnelles marocaines, invoque le jazz spirituel, s’immerge dans le blues du Sahel et réveille parfois le hard rock de son adolescence ! Réservations conseillées au 0754230543 ♫JAZZ♫ La caverne Jazz 20 bd Fifi Turin 13010 Marseille Marseille 10e Arrondissement Bouches-du-Rhône

2022-01-28T20:45:00 2022-01-28T23:30:00

Lieu La caverne Jazz Adresse 20 bd Fifi Turin 13010 Marseille Ville Marseille

