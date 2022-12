Ismaël Joffroy Chandoutis – Projection de « Maalbeek » précédée d’une carte blanche Le CENTQUATRE – PARIS Paris Catégories d’évènement: île de France

Le jeudi 26 janvier 2023

Dans le cadre de la carte blanche proposée à l’artiste Ismaël Joffroy Chandoutis, le CENTQUATRE-PARIS diffuse Maalbeek, un film qui retrace le parcours de Sabine, rescapée de l’attentat survenu le 22 mars 2016 dans le métro de Bruxelles, et dont la mémoire a évacué tout souvenir. César 2022 du meilleur film de court métrage documentaire

dans le cadre du Festival Les Singulier·es Quand tout le monde souhaite oublier ce drame, Sabine tâche de vaincre son amnésie. À travers des images d’archives, le brouhaha des journaux du monde entier et des extraits de vidéosurveillance, se glissent des animations qui interviennent comme des réminiscences capricieuses, des souvenirs fuyants. La vidéo de Ismaël Joffroy Chandoutis retrace cette quête durant laquelle celle qui a survécu à l’attentat tente de « remettre des images là où il n’y en a pas ». Le film porte ainsi au jour l’ambiguïté d’une situation confrontant histoire intime et récit collectif. L’artiste propose une plongée dans un paysage mental fragmenté en déstructurant à la fois les récits, les images et les sons. Ce travail, en partie réalisé au CENTQUATRE-PARIS dans le cadre d’une résidence, a reçu le César 2022 du meilleur film de court métrage documentaire. Première partie de soirée Présentation du travail en cours avec le réalisteur Maxence Voiseux.

Gabin raconte l'histoire d'un jeune garçon jouant en ligne à un jeu vidéo de gestion d'exploitation agricole aux côtés de joueurs connectés à l'autre bout du monde.

Ismaël Joffroy Chandoutis – Projection de « Maalbeek » suivie d'une carte blanche

