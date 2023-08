Journée des « associations en folie » Islea Avermes, 2 septembre 2023, Avermes.

Avermes,Allier

De l’apéritif offert au pique-nique convivial, explorez plus de 30 associations offrant des activités sportives, ludiques et culturelles. Ne manquez pas le quiz captivant et la chance de gagner des lots exceptionnels..

2023-09-02 12:00:00 fin : 2023-09-02 . .

Islea Parc de verdure

Avermes 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



From a complimentary aperitif to a convivial picnic, explore over 30 associations offering sports, leisure and cultural activities. Don’t miss the captivating quiz and the chance to win exceptional prizes.

Desde el aperitivo gratuito hasta el picnic de convivencia, descubra más de 30 asociaciones que ofrecen actividades deportivas, lúdicas y culturales. No se pierda el emocionante concurso y la oportunidad de ganar fantásticos premios.

Vom kostenlosen Aperitif bis zum gemütlichen Picknick können Sie über 30 Vereine erkunden, die Sport, Spiel und Kultur anbieten. Verpassen Sie nicht das fesselnde Quiz und die Chance, außergewöhnliche Preise zu gewinnen.

