Place à la BD Rencontres BD Isle Jourdain L’Isle-Jourdain, 15 juillet 2023, L'Isle-Jourdain.

Une journée pour rencontrer des bédéistes, Catherine Romat, Jean-Philippe Peyraud, Eric Albert, Jean Depelley, Christophe Compin, Yves H., Hermann, Eric Wantiez, Patricia Crottier, Bob Bergé, Jethro, Gilles Laplagne, Faw, Corinne Pignoux. Dédicaces, conférence, exposition, caricatures, contes, une belle journée en perspective.

Isle Jourdain Place d’Armes – 86150 Isle Jourdain L’Isle-Jourdain 86150 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « isle.jourdain.bibliotheque@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 05.49.48.07.55 »}, {« type »: « link », « value »: « http://opalebd.com/festivals/details/3082 »}]

2023-07-15T10:00:00+02:00 – 2023-07-15T12:00:00+02:00

2023-07-15T14:00:00+02:00 – 2023-07-15T18:00:00+02:00

BD Conteuse

Fawzi