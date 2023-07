Fête du sport à Isle Isle, 2 septembre 2023, Isle.

Isle,Haute-Vienne

Le 2 septembre à Isle,

C’est la fête du Sport ! Découvrez sur place les différents sports proposés par nos associations isloises pour adultes et enfants : aïkido, judo, karaté, capoeira, urban training, rugby, football, pétanque, vélo, randonnée pédestre, gymnastique volontaire, badminton, volleyball, handball, tennis, athlétisme, danse, handisports.

Les activités se dérouleront sur plusieurs sites : gymnase Marcel Lalu, terrain de rugby René Lamarsaude, terrain de tennis des Bayles..

2023-09-02 fin : 2023-09-02 . EUR.

Isle 87170 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



September 2 in Isle,

It’s the Fête du Sport! Discover on site the different sports offered by our Isle associations for adults and children: aikido, judo, karate, capoeira, urban training, rugby, soccer, pétanque, cycling, hiking, voluntary gymnastics, badminton, volleyball, handball, tennis, athletics, dance, handisports.

Activities will take place at several sites: Marcel Lalu gymnasium, René Lamarsaude rugby pitch, Bayles tennis court.

2 de septiembre en Isle,

¡Es la Fiesta del Deporte! Venga a descubrir los diferentes deportes que ofrecen nuestras asociaciones de Isle para adultos y niños: aikido, judo, kárate, capoeira, urban training, rugby, fútbol, petanca, ciclismo, senderismo, gimnasia voluntaria, bádminton, voleibol, balonmano, tenis, atletismo, danza y handisports.

Las actividades tendrán lugar en varios lugares: gimnasio Marcel Lalu, campo de rugby René Lamarsaude, pista de tenis Bayles.

Am 2. September in Isle,

Es ist das Fest des Sports! Entdecken Sie vor Ort die verschiedenen Sportarten, die von unseren Isler Vereinen für Erwachsene und Kinder angeboten werden: Aikido, Judo, Karate, Capoeira, Urban Training, Rugby, Fußball, Pétanque, Radfahren, Wandern, freiwillige Gymnastik, Badminton, Volleyball, Handball, Tennis, Leichtathletik, Tanz, Behindertensport.

Die Aktivitäten finden an verschiedenen Orten statt: Sporthalle Marcel Lalu, Rugbyplatz René Lamarsaude, Tennisplatz Les Bayles.

Mise à jour le 2023-07-13 par OT Limoges Métropole