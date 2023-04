Tronçais Mille Pattes Forêt Domaniale de Tronçais, 26 avril 2023, Isle-et-Bardais.

Les vacances de Pâques sont là!

L’occasion de nouvelles balades en famille en Forêt Domaniale de Tronçais, labellisée Forêt d’Exception!

L’office de tourisme vous convie donc à sa prochaine Tronçais Mille Pattes, le Mercredi 26 Avril 2023..

2023-04-26 à 14:00:00 ; fin : 2023-04-26 17:00:00. EUR.

Forêt Domaniale de Tronçais Rond Gardien

Isle-et-Bardais 03360 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Easter vacations are here!

The opportunity for new family walks in the Forêt Domaniale de Tronçais, labeled Forest of Exception!

The tourist office invites you to its next Tronçais Mille Pattes, on Wednesday, April 26, 2023.

¡Las vacaciones de Semana Santa ya están aquí!

La oportunidad de nuevas salidas en familia en el Forêt Domaniale de Tronçais, ¡etiquetado como Bosque de Excepción!

La oficina de turismo le invita a su próximo Tronçais Mille Pattes, el miércoles 26 de abril de 2023.

Die Osterferien sind da!

Die Gelegenheit für neue Familienspaziergänge im Staatswald von Tronçais, der als Forêt d’Exception ausgezeichnet wurde!

Das Fremdenverkehrsamt lädt Sie daher zu seinem nächsten Tronçais Mille Pattes am Mittwoch, den 26. April 2023 ein.

Mise à jour le 2023-04-12 par OTI Vallée du Coeur de France