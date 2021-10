« Island », par Denis Sungho et son quintette Centre Culturel Coréen, 1 décembre 2021, Paris.

« Island », par Denis Sungho et son quintette

du mercredi 1 décembre au jeudi 2 décembre à Centre Culturel Coréen

Denis Sungho, guitare Chung Daun, violon Vincent Dormieu, alto Matthieu Widart, violoncelle Davide Vittone, contrebasse Formé principalement au Conservatoire royal de Mons et au Conservatoire royal de Bruxelles, Denis Sungho est un guitariste d’exception. Sa sonorité profonde et le mélange de grâce et de ferveur caractérisant son jeu ont été maintes fois salués par la critique internationale. Ce musicien particulièrement inspiré a remporté son premier concours (Jeunes Talents Sabam) dès l’âge de 14 ans. Il s’est déjà produit sur les plus grandes scènes du monde : Concertgebouw d’Amsterdam, Mozarteum de Salzburg, Symphony Hall de Birmingham, Palais des Beaux-arts de Bruxelles, Cité de la Musique de Paris, etc. Il a également été invité dans de nombreux festivals (Festival de Lugano, Musik’Triennalein Koeln…) et a déjà enregistré plusieurs albums très remarqués. Sa qualité d’artiste de haut niveau lui a valu d’être nommé directeur artistique pour les Jeux Olympiques d’hiver de Pyeongchang en 2018, et également d’être invité à se produire en 2019 à la Maison Bleue (palais présidentiel coréen), sans oublier plusieurs émissions qui lui ont été consacrées par la télévision nationale coréenne KBS. Passionné par la création, la composition et l’ouverture du répertoire, Denis Sungho a même collaboré avec Insooni, diva de la pop coréenne. Il a en outre travaillé avec la célèbre chanteuse classique Jo Sumi et le chanteur de Soul et de R&B Kim Bum-soo, s’affirmant ainsi comme un musicien éclectique et ouvert à toutes les expériences. Le programme présenté lors de ce concert parisien sera d’ailleurs placé sous le signe de l’éclectisme et de la diversité, puisque Denis Sungho interprétera en solo ou avec son ensemble des œuvres emblématiques du répertoire classique (Albeniz, Satie), de célèbres musiques de films (Parasite, Old Boy), des tangos d’Astor Piazzolla, sans oublier ses propres compositions et quelques belles surprises encore. Ce concert, intitulé « Island », permet de découvrir un musicien au destin singulier, coréen d’origine adopté avec bonheur par une famille belge. Un musicien qui a su créer sa propre identité, « une île » où se rencontrent ses racines coréennes et ses influences européennes… ——————————————————————– Comme toutes les activités de notre Centre, cet événement est proposé gratuitement. Réservation fortement recommandée : [https://centreculturelcoreen.mapado.com](https://centreculturelcoreen.mapado.com) La réservation en ligne ouvrira 2 semaines avant la date de l’évènement. Suite aux dernières annonces du gouvernement, l’accès à notre Centre se fait sur présentation d’un pass sanitaire à l’entrée pour tout visiteur. En savoir plus sur les conditions d’obtention du Pass sanitaire : [https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/pass-sanitaire](https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/pass-sanitaire) **CENTRE CULTUREL** **AUDITORIUM**

Entrée libre sur réservation

Mercredi 1er et jeudi 2 décembre à 19h

Centre Culturel Coréen 20 rue la boétie Paris Paris 8e Arrondissement Paris



