Isla en concert Audierne, 16 avril 2022, Audierne.

Isla en concert Théâtre Georges Madec 1 rue Henri Sergent Audierne

2022-04-16 20:00:00 – 2022-04-16 22:00:00 Théâtre Georges Madec 1 rue Henri Sergent

Audierne Finistère Audierne

Nous avons l’immense honneur d’accueillir la chanteuse ISLA dans notre belle salle d’Esquibien, pour un concert qui se promet d’être magique et envoûtant.

La frontière entre force et fragilité est parfois infime. Si l’on ouvre grand les oreilles, on entendra clairement le message du cœur qu’Isla nous livre avec un plaisir immense.

Après un Ep entre acoustique et sonorités électro (réalisé par Sébastien Guérive), Isla a choisi pour son premier album “Les Yeux Noirs”, des arrangements plus musclés, en

s’entourant de Nicolas Berrivin (Smooth, Grand Yellow) à la réalisation, et de deux

musicien.es en live. Après une belle tournée et quelques temps de jachère, elle revient seule en scène, nous

livrant ses textes, chantés ou lus, toujours poétiques, mêlant relations humaines, réflexions sociales et questions au cosmos.

C’est dans cet univers amené avec groove et finesse qu’Isla se pose, accompagnée principalement de sa guitare, bouclant sa voix avec agilité.

On s’attache en un instant à cette femme qui nous sourit et nous parle, tout en élégance et simplicité.

Prenons le temps de répondre à l’invitation, et d’entrer dans l’intime de cette artiste subtile et touchante.

Possibilité de réserver sa place grâce à la nouvelle billetterie en ligne : https://my.weezevent.com/isla?fbclid=IwAR076H0KwkTtGUfS-ne-2LHan7eP5LYi3L0CsML2mYwRUSWr_Mrl_vmKL4Q

theatre.georges.madec@gmail.com http://www.facebook.com/TheatreGeorgesMadec

