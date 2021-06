Iskwē x Vikken Centre culturel canadien, 9 juin 2021-9 juin 2021, Paris.

Iskwē x Vikken

Centre culturel canadien, le mercredi 9 juin à 21:00

**Pour le mois des Fiertés, le Centre culturel canadien vous propose le 9.06 à 21h une rencontre en ligne inédite entre deux artistes aux univers brillants et engagés : Iskwē et Vikken. Rejoignez-nous en direct sur nos réseaux sociaux (**[**Facebook**](https://www.facebook.com/centreculturelcanadien/)**,** [**Twitter**](https://twitter.com/cc_canadien) **et YouTube) et sur les réseaux sociaux du** [**Paris New-York Heritage Festival**](https://www.pnyhfestival.com/) **(**[**Facebook**](https://www.facebook.com/parisnyfestival)**, YouTube).** Artiste manitobaine, bispirituelle autochtone urbaine de la Red River Valley, [Iskwē](https://iskwe.com/) ᐃᐢᑫᐧᐤ, qui signifie “femme” en langue crie, a créé un univers musical foisonnant aux multiples inspirations et aux textes engagés pour les droits des autochtones. Vikken est un jeune prodige de la scène française électro, parmi ses dernières productions, “Pour une amie” est un véritable plaidoyer pour les droits des personnes trans. Dans cet échange, Iskwē et Vikken parleront de poésie, de musique mais il sera également question de liberté, de genre, de respect et de partage, tout ce qui fait la beauté des êtres humains. _Cette rencontre sera animée par Géraldine Sarratia, journaliste et productrice de podcasts («_ [_Le Goût de M_](https://www.lemonde.fr/le-gout-de-m/) _» – Le Monde, «_ [_Dans le genre de_](https://www.nova.fr/podcasts/dans-le-genre/) _» – NOVA) et fondatrice du_ [_Genre idéal_](https://www.genreideal.fr/)_. La rencontre est en partenariat avec le Paris New-York Heritage Festival._

Gratuit, en ligne sur la Page Facebook, le compte Twitter et la chaîne Youtube du CCC et du Paris New-York Heritage Festival

Rencontre en ligne dans le cadre du Mois des Fiertés

Centre culturel canadien 130, rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris



