Début de soirée ! ISKO Eaux-Bonnes, 18 juillet 2023, Eaux-Bonnes.

Eaux-Bonnes,Pyrénées-Atlantiques

Jean-Luc MONGAUGE artiste local, fils d’éleveur, vous présente une soirée Pays d’Ossau.

À cette occasion, vous découvrirez le pastoralisme d’hier et d’aujourd’hui ainsi que ses créations musicales en béarnais (sa langue maternelle), français et espagnol.

Moment de partage et d’échanges..

2023-07-18

ISKO Route de Gourette

Eaux-Bonnes 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Local artist Jean-Luc MONGAUGE, son of a cattle farmer, presents an evening of Pays d?Ossau.

On this occasion, you’ll discover the pastoralism of yesterday and today, as well as his musical creations in Béarnais (his mother tongue), French and Spanish.

A moment of sharing and exchange.

El artista local Jean-Luc MONGAUGE, hijo de agricultor, presenta una velada en el Pays d’Ossau.

Podrá descubrir el pastoralismo de ayer y de hoy, así como sus creaciones musicales en bearnés (su lengua materna), francés y español.

Un momento para compartir e intercambiar.

Jean-Luc MONGAUGE, Sohn eines Viehzüchters, präsentiert Ihnen einen Abend im Pays d’Ossau.

Bei dieser Gelegenheit werden Sie die Weidewirtschaft von gestern und heute sowie seine musikalischen Kreationen auf Béarnais (seiner Muttersprache), Französisch und Spanisch kennenlernen.

Ein Moment der Gemeinsamkeit und des Austauschs.

