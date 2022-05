Isigny Swing Festival 3ème édition Isigny-sur-Mer, 4 juin 2022, Isigny-sur-Mer.

Isigny Swing Festival 3ème édition Isigny-sur-Mer

2022-06-04 15:00:00 – 2022-06-04 01:00:00

Isigny-sur-Mer Calvados

Les 4 et 5 juin, remontez le temps avec le festival Swing à Isigny-sur-Mer :

Pour sa 3e édition, l’Isigny Swing Festival a préparé une programmation aux petits oignons pour les amateurs de swing.

Au programme concerts et danse sur le parquet de l’Hôtel de ville, monté pour l’occasion. Un festival en plein air, gratuit pour swinguer tout un week-end.

Avec le samedi à partir de 15 h, initiation et démonstration de danse swing avec Kitty et Thierry. A partir de 18 heures, concerts: Wolfoni, The Gadjo Zaz Trio, Roots Rockin’54 et Red Roosters.

Dimanche à partir de 12h, pique-nique et concert avec Wolfoni.

Restauration et buvette sur place.

Relooking Pin-Up,

Photobus.

isignyswing.marion@gmail.com +33 6 70 27 24 12

Easygny Swing Festival

Isigny-sur-Mer

