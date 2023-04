3ème édition de la Fête Viking Isigny-sur-Mer Catégories d’Évènement: Calvados

Isigny-sur-Mer

3ème édition de la Fête Viking, 20 mai 2023, Isigny-sur-Mer

2023-05-20 10:00:00 – 2023-05-21 18:00:00

Calvados . La 3ème édition de la Fête Viking d’Isigny-sur-Mer, organisée par l’association Garewal et la Ville d’Isigny Sur Mer, a pour thème cette année les bateaux des anciens scandinaves. Venez nombreux découvrir la vie fascinante des vikings, fondateurs de la Normandie ! Les animations au programme :

Grand campement viking avec de nombreuses troupes de reconstitution

Combats

Présentation de plusieurs bateaux

Ateliers d’artisanat

Tatouage

Marché médiéval et du terroir

Animation musicale tout le week-end

Conférences

Concert du groupe Prima Nocta le samedi soir.

