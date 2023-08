L’agressivité, ça nous pose question! Isigny le buat 50 Isigny-le-Buat, 31 août 2023, Isigny-le-Buat.

Les élus MSA d’Isigny le buat constate une montée et une fréquence d’agressivité autour d’eux. Ils ont souhaité mieux connaître et comprendre ce mécanisme. Seront abordées également les limites pour chacun et les alternatives à l’agressivité.

Un atelier entre élus avant une action grand public!

Isigny le buat 50 Mairie 50540 Isigny le buat Isigny-le-Buat 50540 Isigny-le-Buat Manche Normandie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-31T09:30:00+02:00 – 2023-08-31T16:30:00+02:00

relations aux autres et à soi respect des autres et de soi