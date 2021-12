Illkirch-Graffenstaden Grande salle de l'Illiade , Illkirch-Grafenstaden Bas-Rhin, Illkirch-Graffenstaden Ishtar Connection Grande salle de l’Illiade | Illkirch-Grafenstaden Illkirch-Graffenstaden Catégories d’évènement: Bas-Rhin

**Fawzy Al-Aiedy** et trois jeunes musiciens, issus des musiques actuelles, rendent hommage à la chanson arabe du Moyen-Orient et du Maghreb, avec une énergie nouvelle, alliant modernité et tradition, sensualité des mélodies orientales et puissance des sons électroniques. Bienvenue au Fest-noz oriental.

Plein tarif : 20.00 €

Musique arabe du Moyen-Orient et du Maghreb
Grande salle de l'Illiade | Illkirch-Grafenstaden
11 Allée François Mitterrand, 67400 Illkirch-Graffenstaden, France

2022-02-27T17:00:00 2022-02-27T19:00:00

