ISHKERO Lons-le-Saunier, 3 avril 2022, Lons-le-Saunier.

ISHKERO Darius Club 135 Place du Maréchal Juin Lons-le-Saunier

2022-04-03 – 2022-04-03 Darius Club 135 Place du Maréchal Juin

Lons-le-Saunier Jura

Ishkero est un groupe originaire de Paris au groove puissant et moderne, décrit par Jazz Magazine comme « l’une des formations les plus captivantes de la jeune scène Jazz parisienne ». Après la sortie remarquée de leur 3ème EP « Brume » en 2020 et plus d’une centaine de concerts, le groupe a été nommé lauréat du concours national ReZZo Jazz à Vienne 2021. Pour 2022, le groupe prépare son 1er album tant attendu qui paraîtra sur le label Kyudo Records (sortie automne 2022).

Ishkero est un groupe originaire de Paris au groove puissant et moderne, décrit par Jazz Magazine comme « l’une des formations les plus captivantes de la jeune scène Jazz parisienne ». Après la sortie remarquée de leur 3ème EP « Brume » en 2020 et plus d’une centaine de concerts, le groupe a été nommé lauréat du concours national ReZZo Jazz à Vienne 2021. Pour 2022, le groupe prépare son 1er album tant attendu qui paraîtra sur le label Kyudo Records (sortie automne 2022).

Darius Club 135 Place du Maréchal Juin Lons-le-Saunier

dernière mise à jour : 2022-02-23 par