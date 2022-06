Isha, 10 décembre 2022, .

Isha

2022-12-10 – 2022-12-10

15 17 Isha, l’un des rappeurs les plus influents de la scène belge, revient en force en 2022 avec un premier album et une grande tournée en France, en Belgique et en Suisse.



Après le succès de son triptyque La Vie Augmente et de l’EP au titre équivoque « Faites pas chier j’prépare un album », il nous offre dans Labrador Bleu une immersion dans un chemin de vie marqué par la violence, l’amour et la rédemption, entre ombre et lumière. Un parcours qui n’est pas nécessairement le sien mais qui est le parcours difficile des gens qui lui ressemblent, précise-t-il.



Après deux précédents passages remarqués à l’Affranchi le voilà de retour fidèle.

Isha en concert à Marseille, L’Affranchi, le 10 décembre.

