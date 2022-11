Journée Portes Ouvertes ISG Sport Business Management Paris ISG Sport Business Management Paris, 3 décembre 2022, Paris.

Journée Portes Ouvertes ISG Sport Business Management Paris Samedi 3 décembre, 14h00 ISG Sport Business Management Paris

sur inscription

L’ISG, la business school au cœur de secteurs en pleine croissance. Le sport, acteur de la vie économique française

ISG Sport Business Management Paris 64 Rue de Saintonge, 75003 Paris Quartier des Enfants-Rouges Paris 75003 Île-de-France

L’ISG, la business school au cœur de secteurs en pleine croissance.

Le sport, acteur de la vie économique française

Le sport est un véritable pilier de la vie économique en France, notamment parce qu’il s’est inscrit progressivement dans le quotidien des français.

De l’organisation des événements sportifs internationaux ou encore par sa gestion auprès des administrations publiques, il représente un véritable enjeu économique, social et politique.

De plus en plus d’entreprises ont mis le sport à l’honneur au sein de leurs différents services.

Au-delà de fédérer, la pratique du sport en communauté, en équipe, entre collègues s’est révélée être un formidable accélérateur de performance des collaborateurs.

Le sport, acteur de la vie économique d’aujourd’hui et de demain

La France a toujours accueilli les compétitions sportives comme un événement majeur et puissant pour son économie.

Son engagement et son investissement dans le milieu sportif ont aussi permis l’accélération des transformations sociales et la création de nouvelles technologies pour moderniser et encourager la pratique du sport pour toutes et tous.

Demain, institutions et sportifs de haut niveau auront l’honneur de recevoir de grandes manifestations pour faire rayonner le sport français dans le monde entier.

Jeux olympiques, Coupe du Monde de Rugby ou encore Coupe d’Europe, le sport est pluriel par la diversité de ces événements mais aussi par les nationalités qui s’y présentent.

De nouveaux sports voient chaque année le jour et permettent ainsi à des sportifs de haut niveau de naitre.

Qui dit grand événement sportif dit également grandes opportunités professionnelles à saisir. Selon une étude du Comité d’Organisation des J.O. Paris 2024, on estime à plus de 150 000, le nombre d’emplois ouverts dans les secteurs directement liés aux Jeux[1] dont 78 300 au sein de la filière évènementielle et 60 000 dans la filière touristique.

Entreprises, start-up et agences de tous secteurs vont également bénéficier de ces manifestations et de nouveaux métiers vont voir le jour !

Communication, marketing, digital, événementiel, sponsorship et partenariats, community management, relations presse, fan expérience, business développement… tant de métiers qui permettront aux passionné(e)s de vivre ces événements en direct.

Le sport business à l’horizon 2024

Les grands événements sportifs

L’accueil des Jeux Olympiques 2024 mais aussi de la Coupe de Monde de Rugby en 2023 renforce le positionnement de la France dans le milieu sportif. Ceux sont tous les acteurs du secteur qui se mobilisent pour faire rayonner ces événements et faire valoir le savoir-faire français. De l’innovation des équipements, de l’intégration de nouvelles enceintes sportives connectées dans le champ national à la réflexion écoresponsable sont tant de challenges pour tous et les profils qualifiés sont recherchés.

Autres enjeux de cet événement sur le territoire concernent les domaines du digital, du marketing, de l’événementielle et de la communication. La couverture médiatique internationale de ces événements est telle que toutes marques et équipementiers sportifs vont innover pour se démarquer.

« Paris va montrer au monde qu’elle est une ville bienveillante, durable, inclusive portée sur le digital. Paris sera la ville de la transformation et sera la ville européenne durable de demain. »

Benoit Piguet, directeur des relations institutionnelles, de la communication et de la sécurité de la société de livraison des ouvrages olympiques SOLIDEO*

*Propos recueillis sur le campus de Paris lors de son intervention auprès des étudiants de l’ISG, le 6 février 2020



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-03T14:00:00+01:00

2022-12-03T17:00:00+01:00