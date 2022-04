ISF Gymnasiade Normandie 2022 CID Deauville, 14 mai 2022, Deauville.

ISF Gymnasiade Normandie 2022

du samedi 14 mai au dimanche 22 mai à CID Deauville

Deux ans avant les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, la Région Normandie sera le terrain d’accueil de l’ISF Gymnasiade qui s’apparente à des Jeux Olympiques et Paralympiques scolaires. Cet événement sportif international et majeur a été organisé pour la première fois en 1974 et fêtera sa 19ème édition en Normandie, du 14 au 22 mai 2022. L’ISF Gymnasiade Normandie 2022, c’est un méga-événement sportif et culturel mondial inscrit dans une dynamique de communication globale et dans un concept responsable. Faire rayonner la Gymnasiade et la région Normandie, célébrer le sport, le patrimoine, la culture, créer une expérience unique pour les jeunes athlètes et les spectateurs, renforcer la notoriété du sport scolaire ; autant d’enjeux portés par l’UNSS au service de cet événement unique pour faire rayonner la France, partager des valeurs avec la jeunesse, et vivre ensemble des émotions. Les chiffres clés de l’événement : * 17 sports, dont 3 para-sports ; * 3 500 participants U18 ; * 80 délégations internationales ; * 1 500 volontaires ; * 19 sites normands. Au prgramme : * Du 28 avril au 14 mai : parcours de la Gymnasiade * Le 14 mai : arrivée des délégations * Le 15 mai : cérémonie d’ouverture à Deauville * Du 15 mai au 21 mai : compétitions sportives * Le 16 mai : journée de l’Europe à Deauville * Les 16 et 17 mai : assemblée générale de l’ISF * Le 17 mai : dîner officiel et gala à Deauville * Le 18 mai : journée culturelle et soirée des nations * Le 21 mai : visites culturelles et cérémonie de clotûre * le 22 mai : départ des délégations Ces Jeux Olympiques de la jeunesse donneront un véritable avant-goût des Jeux de Paris 2024 !

Le plus grand événement international multisport et éducatif pour les 15-18 ans

CID Deauville 1 Rue Lucien Barrière, 14800 Deauville Deauville Calvados



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T08:00:00 2022-05-14T18:00:00;2022-05-15T08:00:00 2022-05-15T18:00:00;2022-05-16T08:00:00 2022-05-16T18:00:00;2022-05-17T08:00:00 2022-05-17T18:00:00;2022-05-18T08:00:00 2022-05-18T18:00:00;2022-05-19T08:00:00 2022-05-19T18:00:00;2022-05-20T08:00:00 2022-05-20T18:00:00;2022-05-21T08:00:00 2022-05-21T18:00:00;2022-05-22T08:00:00 2022-05-22T18:00:00