Entre chants soufis, mélodies byzantines et rythmiques d’Afrique du Nord, un trio qui nous laisse imaginer notre propre voyage à travers le désert, la mer et les cités cosmopolites. JEU. 16 – SAM. 18 MARS

Chœur des Grandes Voix Bulgares

La perfection d’une tradition féminine millénaire, ouverte aux quatre vents de la modernité contemporaine du chant choral, et emportée par un prolifique chef d’orchestre. VEN. 17 – DIM. 19 MARS

Louise Bessette

Une rayonnante pianiste québécoise, interprète moderne par excellence d’Olivier Messiaen, avec un jeu d’une authentique grandeur. JEU. 23 – SAM. 25 MARS

La Mentoure & Élodie Pasquier

À partir d'archives écrites et sonores, Elsa Lambey & Florent Briqué font revivre ce patrimoine confronté à leur influence musicale, chanson, musiques traditionnelles et improvisées, jazz… VEN. 24 – SAM. 25 MARS

