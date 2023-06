Comment l’Union Européenne soutient la réussite des projets de demain ? ISEP, Institut Supérieur d’Electronique de Paris Issy-les-Moulineaux, 13 juin 2023, Issy-les-Moulineaux.

Comment l’Union Européenne soutient la réussite des projets de demain ? Mardi 13 juin, 17h30 ISEP, Institut Supérieur d’Electronique de Paris

Les projets européens peuvent stimuler l’innovation en finançant des projets de recherche et développement, de nouvelles technologies, ou pour le développement de nouveaux produits et services. Ces financements peuvent aider les entreprises et les organisations à innover en leur donnant les ressources nécessaires pour mener à bien leurs projets.

De plus, ils peuvent favoriser la collaboration entre les acteurs de différents territoires et encourager l’échange de connaissances et de bonnes pratiques. Cette coopération peut contribuer à la création de nouveaux réseaux et partenariats, qui permettent de partager des idées, des compétences et des ressources.

Cette table-ronde sera l’occasion de présenter les opportunités de financement offertes par les différents programmes européens dans les domaines de l’environnement, de l’énergie, du climat et des transports. Nous aurons également le témoignage de porteurs de projets qui ont bénéficié du soutien de l’Union Européenne pour développer leurs innovations.

La table ronde sera suivie du « barbecue de #VivaIssy », évènement de clôture du Festival qui réunira les partenaires de l’évènement et les entreprises innovantes du territoire. Vous pourrez échanger avec les intervenants et les participants sur vos idées et vos besoins en matière d’innovation.

Le débat sera animé par Philippe Roy – PhD – PITS Data – Associé – Conseil en Innovation Numérique et Partenariats

• Manuella PORTIER, directrice des affaires européennes de Cap Digital

• Luca FAYOUX-CINELLI, responsable des projets européens à Issy Média

• Jean-François PENCIOLELLI, INETUM

• Nicolas SAINTHERANT, Innovation Manager – Qarnot

• Homeric de SARTHE, Président de PITCHBOY et Ambassadeur Chine pour le réseau de veille Innocherche

ISEP, Institut Supérieur d'Electronique de Paris 10 rue de Vanves, 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92170 Hauts-de-Seine Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-13T17:30:00+02:00 – 2023-06-13T19:00:00+02:00

