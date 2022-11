Conférence: l’IA au service des territoires et des villes ISEP, Institut Supérieur d’Electronique de Paris, 29 novembre 2022, Issy-les-Moulineaux.

Conférence: l'IA au service des territoires et des villes Mardi 29 novembre, 09h00

Inscription gratuite

A l’occasion du mois de l’Innovation publique et de la chaire IA et Sécurité, conférence sur le sujet de l’IA au service des territoires et des villes intelligentes

ISEP, Institut Supérieur d’Electronique de Paris 10 rue de Vanves, 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92170 Hauts-de-Seine Île-de-France

L’Intelligence artificielle IA est aujourd’hui au cœur des préoccupations. Elle est utilisée comme solution principale pour faciliter et développer des services pour les citoyens. L’IA a fait ses preuves dans nombreuses applications que ce soit pour l’environnement, la sécurité des individus, la santé, l’agriculture, etc. Elle a bouleversé toute la société et est même considérée comme la quatrième révolution industrielle.

Dans le cadre du mois de l’Innovation publique, la Gendarmerie Nationale, 3DS OUTSCALE (Fournisseur de Cloud) et l’ISEP (Ecole d’ingénieur du Numérique) organisent une demi-journée de sensibilisation à l’usage de l’IA pour inventer des Territoires connectés et les villes intelligentes de demain qui prennent en compte les facteurs sociétaux et environnementaux. Cette demi-journée sera consacrée à la question d’éthique liée à l’utilisation de l’IA mais aussi à des témoignages tels que:

des retours d’expériences à Issy les Moulineaux (une des villes européennes pionnières en matière de numérique et d’innovation au service des citoyens)

des projets dédiés aux territoires et villes intelligentes mis en places par la Gendarmerie Nationale et Dassault Systèmes

l’importance du Cloud pour répondre aux enjeux de l’usage de l’IA pour les Territoires et les villes intelligentes

Le programme de cette demi-journée :

– 9h-9h20 Accueil des participants

– 9h20-9h30 Mots de bienvenue par Lionel Trojman (directeur de recherche et innovation de l’ISEP) et Ysens de France (PhD. chargée de mission IA à la Gendarmerie nationale)

– 9H30-10h30 : Keynote de Laurence Vanin, PhD/HDR (RC – Lieutenant-Colonel de la Gendarmerie Nationale, titulaire de la chaire « Smart City : philosophie & éthique » , Université Côte d’Azur, Nice.

– 11030-11h : Pause café

– 11h -12h00 : Table ronde : Retours d’expériences autour de l’IA et ses applications dans le développement des smart cities avec :

o Ugo Simon, « Ville de Demain » à Station F

o Xun Zhang , Professeur à l’Isep

o Eric Legale, Directeur d’Issy Média

o Marion Milosevich, Directrice Solution Stratégique SmartCity Dassault

o David Chassan, Directeur stratégie de 3DS OUTSCALE

o Le Général Patrick Perrot, Coordonnateur de la stratégie IA de la Gendarmerie nationale

– 12h30 : buffet Déjeuner

Cet évènement se passera en physique dans les locaux de l’ISEP au 10 Rue de Vanves Issy les Moulineaux, et un cocktail déjeunatoire clôturera cette demi-journée pour favoriser les échanges et le réseautage.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-29T09:00:00+01:00

2022-11-29T12:30:00+01:00