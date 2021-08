Ploubazlanec Ploubazlanec Côtes-d'Armor, Ploubazlanec Isentieri : Viaggio del cuore Ploubazlanec Ploubazlanec Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Ploubazlanec

Isentieri : Viaggio del cuore
2021-08-27 21:00:00 – 2021-08-27 22:30:00
Rue Pierre Loti Chapelle de Perros Hamon
Ploubazlanec

Ploubazlanec Côtes d’Armor Ploubazlanec Entre la Corse, l’Italie et l’Irlande. Chants corses ; tarentelles napolitaires, des Pouilles ; Sérénades ; Lamentu ; Improvisations et inspirations baroques. http://www.apac22.fr/concerts/ Entre la Corse, l’Italie et l’Irlande. Chants corses ; tarentelles napolitaires, des Pouilles ; Sérénades ; Lamentu ; Improvisations et inspirations baroques. dernière mise à jour : 2021-07-30 par Office de tourisme de Guingamp – Baie de Paimpol

Rue Pierre Loti Chapelle de Perros Hamon
Ploubazlanec