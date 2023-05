ISEA2023 x ELEKTRA – INFERNO Catégorie d’Évènement: île de France ISEA2023 x ELEKTRA – INFERNO, 17 mai 2023, . Du mercredi 17 mai 2023 au jeudi 18 mai 2023 :

.Tout public. gratuit Jauge limitée. Pour s’inscrire merci de nous écrire à infernoelektra@gmail.com avec une preuve de vos billets pour ISEA23 DEVENEZ UN ROBOT ! Dans le cadre de l’événement Focus Québec qui aura lieu lors de ISEA2023 à Paris, ELEKTRA vous propose de vivre une expérience absolument unique, INFERNO ! Le 17 & 18 Mai 2023 au Forum des Halles, découvrez une performance robotique participative, conceptualisée par les artistes québécois Bill Vorn et Louis-Philippe Demers, mettant en scène 24 exosquelettes portés par 2×24 participant.e.s lancé.e.s dans une chorégraphie involontaire de 75 minutes. La participation n’est possible que pour les participant.e.s d’ISEA2023 mais le spectacle est ouvert au public. Jauge limitée. Pour s’inscrire merci de nous écrire à infernoelektra@gmail.com avec une preuve de vos billets pour ISEA23 Découvrez plus d’informations sur la performance ici. Infos pratiques : 17 & 18 Mai 23, Forum des Halles, Terrasse Niveau -1, sous la Canopée, Paris 19h00 – Accueil des participant.e.s / 20h00 – Début de la performance. Forum des images Contact : https://www.elektramontreal.ca/isea-2023-inferno?lang=fr https://www.facebook.com/ISEAInternational https://www.facebook.com/ISEAInternational https://www.elektramontreal.ca/isea-2023-inferno?lang=fr

